İstanbulspor kazandı, Giresunspor veda etti!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 22:03

Güncelleme: 07.06.2023 - 22:03

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından maçta İstanbulspor ile Ümraniyespor karşılaştı.

İstanbulspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jetmir Topalli, 61. dakikada Eduard Rroca, uzatmalarda Muammer Sarıkaya ile Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, sezonu 41 puanla tamamladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise Süper Lig'e 30 puanla veda etti.

İstanbulspor'un kazanmasının ardından Ümraniyespor'un ardından ligden düşen ikinci takım Giresunspor oldu.