İstanbulspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Ahmed Kutucu gelişmesi!

11.02.2026 23:43:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İstanbulspor maçında sakatlanan futbolcusu Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor maçı öncesi düzenlenen antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılıların 22. haftada oynayacağı maç öncesi antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

AHMED KUTUCU GELİŞMESİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbulspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ahmed Kutucu'nun da idmanda yer aldığı görüldü.

Image

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında, Galatasaray ile İstanbulspor RAMS Park'ta karşılaşmıştı.

Bir pozisyon sonrası Galatasaray oyuncusu Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan çarpışarak sakatlık yaşamıştı. 

