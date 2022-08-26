İstanbulspor Sidrit Guri'yi transfer etti!
Süper Lig ekibi İstanbunspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.
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