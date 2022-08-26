İstanbulspor Sidrit Guri'yi transfer etti!

Süper Lig ekibi İstanbunspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 21:29
İstanbulspor Sidrit Guri'yi transfer etti!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.


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