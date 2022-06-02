İstanbulspor Süper Lig'e yükseldi! "Bütçesine göre Süper Lig’e çıkması büyük başarıdır"
Süper Lig’e çıkma mücadelesinde, İstanbulspor Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
İstanbulspor, Bandırma takımını mağlup ederek süper lige çıkmayı başardı. Bu sezon 1.Lig de mücadele eden takımların bütçelerine kıyasla daha mütevazi bir takım ve bütçe ile mücadele eden İstanbulspor’un bir üst lige çıkması büyük başarıdır.
İki takım da iyi mücadele etti. Bandırmaspor’u da sezon başından bu yana göstermiş oldukları müthiş performanstan dolayı kutluyorum.
Yükün çok ağır olduğu tek maçlık final maçlarında futbolcuların bu yükün altından kalkmaları gerçekten çok zor. Önümüzde ki sezonlarda üst lige çıkma karşılaşmalarının iki maç üzerinden oynanmasının çok daha adaletli olacağını düşünüyorum.
Almanya Bundesliga da olduğu gibi üst ligde ki sondan 3.takım ile alt ligde ki 3.takımı arasında play out sisteminin uygulanmasının daha da adaletli olacağını düşünüyorum ve İstanbulspor’a tekrar Süper Lig’e hoş geldin diyorum.
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