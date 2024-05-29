İşte Aziz Yıldırım'ın yeni projesi! Ayrıntıları belli oldu...
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni stat projesinin ayrıntılarını paylaştı.
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, stat projesinin ayrıntılarını açıkladı.
Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin kapasitesinin 60 bine çıkarılma çalışmaları kapsamındaki projenin görseli paylaşıldı.
Planlanan stadın görüntüleri şu şekilde:
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