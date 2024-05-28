Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü...'

Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 22:09
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme: 'Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü...'
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mauro Icardi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Mauro Icardi şu paylaşımı yaptı:

"Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü kopya konusunda iyi gidiyorsunuz."


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