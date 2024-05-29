Nabil Dirar'dan transfer itirafı: 'Fenerbahçe'ye gittim ama...'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:23

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:23

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Kylian Mbappe'nin yakın arkadaşı olan Nabil Dirar, gianlucadimarzio.com'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dirar'ın açıklamaları şu şekilde:

“Kylian Mbappe'nin her zaman çok sayıda Milan forması olduğunu gördüm. Real'den sonra Milan'a gideceğini ve gittiğinde de çok yaşlı olmayacağını düşünüyorum. Eğer Milan'a sevgi gösterilerinde bulunmaya devam ederse bir gün oraya gideceği çok açık."

Kylian Mbappe

"İNSAN PARA İÇİN REAL MADRİD'E GİTMEZ"



"Harika bir kariyeri olacağından hiç şüphem yoktu. La Turbie'deki (Monaco'nun antrenman merkezi) ilk antrenmanlarında ne kadar güçlü olduğunu hatırlıyorum. İki ya da üç antrenmandan sonra karşısında oynayan Andrea Raggi'nin şakayla karışık ona diğer kanattan atak yapmasını söylediğini de hatırlıyorum çünkü bıkmaya başlamıştı... Hayatı onun için zorlaştırdığı için kontrolünü kaybedip ikiye bölünme riskinden kaçınmak için (gülüyor). Üst düzey bir oyuncu olduğunu hemen anlayabiliyordunuz. O zamanlar henüz çok gençti ve Mbappe'yi antrenmanlara annesi getirirdi, bize de 'Ona sahip çıktın' derdi."

"Real Madrid harika bir kulüp ve kim oraya gitmeye karar verirse bunu para için değil o formayı giymek için yapar. Kim para için oynarsa Suudi Arabistan'a ya da MLS'e gider, Real Madrid'e değil."

"Mbappe, Ancelotti ile kalite sıçraması yapabilir ve böyle oyuncularla antrenman yapmak ona yardımcı olacaktır. Antrenmanlarda da yüzde 100 olması gerekecek ama rekabet onu geliştirecek. Dürüst olmak gerekirse, Paris'te lig dışında hiçbir şey kazanamazdı...."

"LAZIO OLMAYINCA FENERBAHÇE"



"Gerçeği söylemek gerekirse Milan son yıllardaki düşüşüne rağmen çok büyük bir kulüp. İnişler ve çıkışlar yaşıyorlar, belki 4-5 maç üst üste kazanıp 3-4 maç kaybediyorlar. Ama Milan'ın geri döneceğinden eminim. Ben büyük bir Milan taraftarıyım, Kaka'yı çok severdim, o büyük bir şampiyondu. Monaco'da birlikte oynadığım Bakayoko bana her zaman Milan'ın çılgın olduğunu söylerdi. İnsanların futbola olan tutkusu inanılmaz ve orada bir yıldız gibi muamele görüyorsunuz."

Dirar, 2017'de Fenerbahçe'ye transfer olmadan hemen önce Lazio'ya çok yakındı:

"Monaco zamanında Lazio yöneticileri bana beş yıllık bir sözleşme teklif etti. Ama sonunda bir menajer yüzünden başka bir şey çıkmadı ve Fenerbahçe'ye gittim. Ama ben büyük bir kulüp olduğunu düşündüğüm Lazio'ya gitmek istiyordum. Roma'ya karşı oynanan derbideki atmosferi her zaman sevmişimdir. Böyle bir duyguyu hissetmeye ihtiyacım vardı."

38 yaşında olmasına rağmen Dirar'ın hala veda etmeye niyeti yok ve Lüksemburg'da futbola devam ediyor:

"Bu spora çok saygı duyuyorum, futbol bana birçok kapı açarak bana her şeyi verdi. Ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan mütevazı ve sade bir insanım. Futbola devam etmek istiyorum ve itiraf ediyorum: nasıl yapılacağını bildiğim tek şey bu. Şimdi antrenör olmak istiyorum. Bizim yaşımızda sakatlıktan dönmek çok daha uzun sürüyor. Eğer vücudum isterse 45 yaşıma kadar oynamaya devam ederim. Tek yaptığım sabahtan akşama kadar maç izlemek, tek yaptığım bu."