Alexander Djiku'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alexander Djiku sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
29 yaşındaki Ganalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde:
"Seni seviyorum Fenerbahçe."
?? I LOVE YOU FENER ?? ????@Fenerbahce pic.twitter.com/hjlSCzHkvI— Alexander Djiku (@alex_djiku) May 28, 2024
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