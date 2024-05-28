Alexander Djiku'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 21:46
Alexander Djiku'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Seni seviyorum Fenerbahçe'
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alexander Djiku sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

29 yaşındaki Ganalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

"Seni seviyorum Fenerbahçe."


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