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İşte bu kadar! Güle güle Panathinaikos, Fenerbahçe Beko finalde!

İşte bu kadar! Güle güle Panathinaikos, Fenerbahçe Beko finalde!

23.05.2025 20:01:00
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Haber Merkezi
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İşte bu kadar! Güle güle Panathinaikos, Fenerbahçe Beko finalde!

THY EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-14 tamamladı. İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, devreye 38-33 üstün girdi.

Yakın geçen üçüncü çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, 55-48'lik skorla son bölüme önde başladı.

Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı.

THY EuroLeague'de sezonun final maçı 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko'nun finadeki rakibi, Olympiakos-Monaco maçının ardından belli olacak.

FENERBAHÇE BEKO 82-76 PANATHINAIKOS

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos

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