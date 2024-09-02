Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:34
Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!
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Galatasaray'da savunmanın önemli ismi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; transfer döneminde teklifleri geri çeviren Danimarkalı savunma oyuncusunun yılda yaklaşık 2 milyon Euro kazanacağı anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Nelsson, yeni sözleşmeyle birlikte 2026'da bitecek kontratını 2028 yılına kadar uzatacak.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 130 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.


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