İstifa sinyali vermişti: Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:38

Güncelleme: 16.03.2025 - 00:38

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Trabzonspor'a 3-0 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son dönemde alınan sonuçlardan dolayı yönetimle bir görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Toplantının ardından Başakşehir, kulübün sosyal medya hesabından Çağdaş Atan'la ilgili kararını duyurdu.

Kulübün paylaşımında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleniğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamız ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz" denildi.