İsveç deplasmanda Estonya'yı rahat geçti
EURO 2024 elemeleri maçında İsveç deplasmanda Estonya'yı 5-0 mağlup etmeyi başardı.
EURO 2024 elemeleri F grubu 4. maçında İsveç, Estonya deplasmanında 5-0'lık galibiyet aldı.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Viktor Gyökeres, 24. dakikada Dejan Kulusevski, 39. dakikada Alexander Isak, 75. dakikada Robin Quaison ve 90+2'de Viktor Claesson kaydetti.
İsveç bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltirken, Estonya 1 puanda kaldı.
İsveç grupta bir sonraki karşılaşmasında sahasında Avusturya'yı ağırlarken, Estonya deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.
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