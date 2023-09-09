İsveç deplasmanda Estonya'yı rahat geçti

EURO 2024 elemeleri maçında İsveç deplasmanda Estonya'yı 5-0 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:59
İsveç deplasmanda Estonya'yı rahat geçti
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EURO 2024 elemeleri F grubu 4. maçında İsveç, Estonya deplasmanında 5-0'lık galibiyet aldı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Viktor Gyökeres, 24. dakikada Dejan Kulusevski, 39. dakikada Alexander Isak,  75. dakikada Robin Quaison ve 90+2'de Viktor Claesson kaydetti.

İsveç bu galibiyetle beraber puanını 6'ya yükseltirken, Estonya 1 puanda kaldı.

İsveç grupta bir sonraki karşılaşmasında sahasında Avusturya'yı ağırlarken, Estonya deplasmanda Belçika'ya konuk olacak.


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EURO 2024 Elemeleri isveç estonya Alexander Isak

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