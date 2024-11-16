İsviçre, Sırbistan ile yenişemedi!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İsviçre, sahasında Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı.

İsviçre, Sırbistan ile yenişemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:21

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İsviçre, sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Stadion Letzigrun'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

İsviçre'nin tek golünü 79'da Zeki Amdouni kaydetti. Sırbistan'ın tek golünü ise 88'de Aleksa Terzic attı.

Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Sırbistan, bu sonucun ardından puanını 5 yaptı. İsviçre'de puanını 2 yaptı.

Grubun bir sonraki maçında İsviçre, İspanya deplasmanına gidecek. Sırbistan, Danimarka'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Sırbistan #isviçre #UEFA Uluslar B Ligi

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