İsviçre, Sırbistan'ı yenerek son 16'da

03 Aralık 2022 Cumartesi, 00:04

2022 Dünya Kupası G Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Stadium 974'te oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İsviçre 3-2 kazanarak son 16'ya kalmayı başardı.

Maçta İsviçre 20. dakikada Shaqiri'nin golüyle öne geçerken 26'da Mitrovic ve 35'te Vlahovic'in golleriyle Sırbistan skoru 2-1 lehine çevirdi. 44. dakikada sahne alan Breel Embolo maça bir kez daha dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Öte yandan mücadelede zaman zaman gergin anlar çıktı. Hem ilk yarıda, hem de ikinci yarıda iki takım oyuncuları arasında çıkan sert tartışmalar yaşandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İsviçre, Freuler ile öne geçmeyi başardı. Golün ardından Sırbistan atakları olsa da İsviçre maçın geneline hakim olarak galibiyeti elde etti ve son 16'ya kalmayı başardı.

İsviçre, grupta 6 puana yükselirken son 16 turunda ise Portekiz'in rakibi oldu. 2 puanda kalan Sırbistan ise Dünya Kupası'nda grubunu sonuncu tamamladı.