İsviçreli futbolcu Denis Zakaria: 'Chelsea'ye Tuchel için gelmiştim'

20 Eylül 2022 Salı, 22:11

Chelsea'nin, Juventus'tan 5 milyon Euro kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Denis Zakaria, açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan İsviçreli orta saha, "Her şey transfer döneminin kapanmasına 6 saat kala gerçekleşti. Masada Chelsea'nin teklifi vardı, ancak bu kısa sürede evrak işleri tamamlanmalıydı. Ayrıca Torino'daki sağlık kontrolünden de geçmem gerekiyordu. Futbolda işlerin nasıl hızlı olabileceğinin bir kanıtı oldu" ifadelerini kullandı.

"THOMAS TUCHEL İÇİN GELDİM"

Chelsea'ye kiralık olarak transferindeki bir etkenin de, görevinden ayrılan teknik direktör Thomas Tuchel olduğunu söyleyen Zakaria, "Tuchel ile çalışmak istedim. Chelsea'nin kiralık teklifini kabul etmemin bir nedeni de oydu" dedi.

Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Chelsea'de daha geniş bir alanda, daha yoğun bir şekilde oynayacağım ve daha çok mücadele edeceğim. Bu bana uygun" diye konuştu.

Son olarak eski takımı Juventus için de konuşan Zakaria, "Aslında Juventus'taki oyun, bana uymuyordu. Juventus çok yavaş oynuyordu. Buna rağmen sürekli zirvede yer almaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

28 MİLYON EURO

Chelsea, Zakaria'nın bonservisini almak isterse, sözleşmedeki satın alma maddesini devreye sokacak ve Juventus'a 28 milyon Euro ödeyecek.