Ethan Nwaneri, Premier Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu
Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının Brentford ile deplasmanda oynadığı maçın uzatma dakikalarında Fabio Vieira yerine oyuna Ethan Nwaneri'yi oyuna aldı. Genç oyuncu oyuna girmesiyle birlikte, 15 yaş 181 gün ile Premier Lig tarihinde süre alan en genç oyuncu olmayı başardı. Rekor, Fulham'da 16 yaş 30 günlükken süre alan ve şu an Liverpool'da forma giyen Harvey Elliott'a aitti. Öte yandan Nwaneri, Cesc Fabregas'ın 2003 yılında Rotherham'a karşı Lig Kupası maçında 16 yaş 177 günken süre alarak Arsenal tarihinde forma giyen en genç A takım oyuncusu rekorunu da kırmış oldu.
Nwaneri, eylül ayının başında U21'deki ilk maçına çıktıktan sonra bu hafta A takım ile ilk takım antrenmanına çıktı. Genç oyuncu, takımda sakatlıkların da yaşanmasıyla kendisine Mikel Arteta'nın kadrosunda yer buldu.
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