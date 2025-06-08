İtalya'da ayrılık: Spalletti görevi bırakıyor!

UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde istediği sonuçları alamayan İtalya Milli Takımı'nda ayrılık kararı alındı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Luciano Spalletti, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.
NORVEÇ HEZİMETİ
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde I Grubu'nda yer alan İtalya, Norveç deplasmanından 3-0'lık kötü bir yenilgiyle ayrılmasının ardından İtalyan teknik adamın, istifa kararı alacağı gündeme geldi.
İtalya'nın başında 9 maça çıkan Spalletti, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı.