Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya'da ayrılık: Spalletti görevi bırakıyor!

İtalya'da ayrılık: Spalletti görevi bırakıyor!

8.06.2025 16:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya'da ayrılık: Spalletti görevi bırakıyor!

İtalya teknik direktörü Luciano Spalleti'nin gelen kötü sonuçların ardından görevinden ayrılacağı iddia edildi.

UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde istediği sonuçları alamayan İtalya Milli Takımı'nda ayrılık kararı alındı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Luciano Spalletti, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

NORVEÇ HEZİMETİ

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde I Grubu'nda yer alan İtalya, Norveç deplasmanından 3-0'lık kötü bir yenilgiyle ayrılmasının ardından İtalyan teknik adamın, istifa kararı alacağı gündeme geldi.

İtalya'nın başında 9 maça çıkan Spalletti, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı.

İlgili Konular: #italya #Luciano Spalletti

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Mourinho, Napoli'nin yıldızını istiyor!
İtalyanlar duyurdu: Mourinho, Napoli'nin yıldızını istiyor! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Napoli forması giyen Kamerunlu Frank Anguissa'nın transferini istediği iddia edildi.
Norveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Norveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İtalya, FIFA Dünya Kupası Elemeleri 3. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya'da 7 gollü tarihi maç: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
İtalya'da 7 gollü tarihi maç: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.