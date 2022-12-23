İtalya Futbol Federasyonu yolsuzluk soruşturmasını yeniden açıyor
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Juventus ve birçok kulübün içerisinde bulunduğu finansal yolsuzluklara ilişkin soruşturmanın yeniden başlayacağını açıkladı.
İtalyan futbolundaki mali yolsuzlukla mücadelede yeni bir dönem başlıyor.
İtalya Futbol Ferasyonu'nun (FIGC), Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı bildirildi.
İTALYA'DA YOLSUZLUK HAREKATI
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, halihazırda Torino Cumhuriyet Savcılığı tarafından kısa süre önce tamamlanan ve Juventus'un merkezinde yer aldığı soruşturmaya dair spor yargısı bir kez daha harekete geçti.
FIGC Spor Savcılığının, mayıs ayında aklanmasına karar verdiği Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı belirtildi.
JUVENTUS SORUŞTURMAYI DOĞRULADI
Juventus Kulübü de yaptığı açıklamayla, diğer 8 kulüple birlikte söz konusu soruşturmanın yeniden açılacağına dair bildirim aldığını doğruladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde de FIGC müfettişlerinin Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın Juventus'un merkezinde olduğu mali yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında kendi dosyasını yeniden açmaya karar verdiği ifade edildi.
KÜME DÜŞME CEZASI VERİLEBİLİR
Corriere dello Sport'un haberine göre, FIGC'in yeniden açacağı dosyada 9 kulüp ve 52 yöneticinin adı geçiyor. Söz konusu kulüplerin; Juventus, Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli ve Sampdoria olduğu belirtildi.
Haberde, dosyanın ocak ayında görülmeye başlanacağı sportif açıdan 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere küme düşme dahil "acı verici" cezaların çıkabileceği kaydedildi.
Fotoğraf: Andrea Agnelli
JUVENTUS BAŞKANI AGNELLI İSTİFA ETMİŞTİ
FIGC, nisan ayında 11 kulübü ve 61 yöneticiyi disipline sevk etmişti. O dönem Juventus Başkanı olan Andrea Agnelli ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis gibi isimler için uzun süreli hak mahrumiyeti cezası istenmişti.
FIGC Spor Hakimliği, mayıs ayında haksız sermaye kazancı ve bazı futbolcu transferlerinin fahiş değerlerle kayda geçirildiğine yönelik soruşturmada disipline sevk edilen tüm kulüp ve yöneticilerin aklanmasına karar vermişti.
Diğer yandan, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Juventus'un 2019-2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen ekim ayında tamamladığı "Prisma" adlı soruşturma nedeniyle 28 Kasım'da Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu istifa etmişti.
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