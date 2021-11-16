İtalya Katar biletini erteledi

16 Kasım 2021 Salı, 07:05

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.



Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.



C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0

İsviçre-Bulgaristan: 4-0





O G B M A Y Av P İsviçre 8 5 3 0 15 2 13 18 İtalya 8 4 4 0 13 2 11 16 Kuzey İrlanda 8 2 3 3 6 7 -1 9 Bulgaristan 8 2 2 4 6 14 -8 8 Litvanya 8 1 0 7 4 19 -15 3

F Grubu

Avusturya-Moldova: 4-1

İskoçya-Danimarka: 2-0

İsrail-Faroe Adaları: 3-2



O G B M A Y Av P Danimarka 10 9 0 1 30 3 27 27 İskoçya 10 7 2 1 17 7 10 23 İsrail 10 5 1 4 23 21 2 16 Avusturya 10 5 1 4 19 17 2 16 Faroe Adaları 10 1 1 8 7 23 -16 4 Moldova 10 0 1 9 5 30 -25 1

I Grubu

Polonya-Macaristan: 1-2

Arnavutluk-Andorra: 1-0

San Marino-İngiltere: 0-10