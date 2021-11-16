İtalya Katar biletini erteledi
İsviçre C Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.
İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.
İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.
Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.
Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.
C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:
C Grubu
Kuzey İrlanda-İtalya: 0-0
İsviçre-Bulgaristan: 4-0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İsviçre
|8
|5
|3
|0
|15
|2
|13
|18
|İtalya
|8
|4
|4
|0
|13
|2
|11
|16
|Kuzey İrlanda
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|9
|Bulgaristan
|8
|2
|2
|4
|6
|14
|-8
|8
|Litvanya
|8
|1
|0
|7
|4
|19
|-15
|3
F Grubu
Avusturya-Moldova: 4-1
İskoçya-Danimarka: 2-0
İsrail-Faroe Adaları: 3-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Danimarka
|10
|9
|0
|1
|30
|3
|27
|27
|İskoçya
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|10
|23
|İsrail
|10
|5
|1
|4
|23
|21
|2
|16
|Avusturya
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|2
|16
|Faroe Adaları
|10
|1
|1
|8
|7
|23
|-16
|4
|Moldova
|10
|0
|1
|9
|5
|30
|-25
|1
I Grubu
Polonya-Macaristan: 1-2
Arnavutluk-Andorra: 1-0
San Marino-İngiltere: 0-10
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İngiltere
|10
|8
|2
|0
|39
|3
|36
|26
|Polonya
|10
|6
|2
|2
|30
|11
|19
|20
|Arnavutluk
|10
|6
|0
|4
|12
|12
|0
|18
|Macaristan
|10
|5
|2
|3
|19
|13
|6
|17
|Andorra
|10
|2
|0
|8
|8
|24
|-16
|6
|San Marino
|10
|0
|0
|10
|1
|46
|-45
|0
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