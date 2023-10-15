İtalya kendi evinde Malta'yı farklı geçti!
İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 7. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Malta'yı konuk etti.
Bari şehrinde bulunan San Nicola Stadı'nda oynanan maçı İtalya 4-0'lık skorla kazanarak gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Bonaventura'nın şık golüyle öne geçen İtalya, 45+1'de Berardi ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına gitti.
MALTA PUANSIZ DEVAM EDİYOR
İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, 64. dakikada Berardi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 90+4'de ise Frattesi son sözü söyledi ve skoru 4-0 olarak ilan etti.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini elde ederek 10 puana yükseldi. Malta ise grupta puansız olarak son sıradan kurtulamadı.
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