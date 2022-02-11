İtalya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları oynandı

11 Şubat 2022 Cuma, 09:46

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Sassuolo'yu 2-1 ve Fiorentina da Atalanta'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 3. dakikada Arjantinli Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 24. dakikada Hamed Junio Traore ile skoru eşitledi: 1-1.

Maçın son bölümlerine girilirken 88. dakikada, Sassuolo'da Ruan Tressoldi'nin kendi kalesine attığı golle Juventus, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sassuolo kadrosundaki milli futbolculardan Kaan Ayhan, maça ilk 11'de başlarken, devre arasında yerini milli takımdan arkadaşı Mert Müldür'e bıraktı.

Sassuolo'yu 2-1 yenerek kupa dışına gönderen Juventus, yarı finalde Fiorentina ile eşleşti.

MERİH DEMİRAL'LI ATALANTA KUPAYA VEDA ETTİ

"Mor menekşeler" olarak anılan Fiorentina da Atalanta'yı deplasmanda son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek, yarı finale çıktı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta, konuk Fiorentina'nın golleri 9 ve 71. dakikada Krzysztof Piatek, 90+4. dakikada Nikola Milenkovic'ten geldi. Atalanta'nın gollerini ise 30. dakikada Davide Zappacosta, 56. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı finalin diğer ayağında ezeli rakipler Inter ve Milan eşleşmişti.