Juventus kulübü, iki futbolcusunu İngiltere'ye transfer etti

31 Ocak 2022 Pazartesi, 22:42

Siyah-beyazlılar, İtalya'da ara transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki İsveçli oyuncu Dejan Kulusevski'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 10 milyon avro karşılığında Tottenham'a kiralandığı belirtildi. Transferde kesin satış için anlaşılan bedelin ise ayrıca ödenecek 35 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uruguaylı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'un da 19 milyon Euro karşılığında Tottenham'a bonservisiyle birlikte satışı konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Belirli hedeflere ulaşılması halinde bu ücretin 6 milyon Euro daha artacağı aktarıldı.

Juventus, her iki oyuncusuna da teşekkür edip, başarılar diledi.

Öte yandan, Kulusevski ve Bentancur ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, defans oyuncusu Federico Gatti'yi kadrosuna kattı.

Ayrıca, Juventus'un, sağlık kontrolünden geçirdiği İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı Borussia Mönchengladbach'tan transfer ettiğini duyurması bekleniyor.