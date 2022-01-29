Juventus'tan kadroya takviye
İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fiorentina'dan Sırp golcü futbolcu Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı.
İtalyan kulübü Juventus, 22 yaşındaki futbolcu Dusan Vlahovic'i resmi olarak açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'in transferi konusunda Fiorentina kulübü ile 70 milyon avro artı 11,6 milyon FIFA ile ek ücretler ödemesi ve 10 milyon avro da elde edilecek sportif başarılara göre ödenecek meblağ karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Vlahovic’in 30 Haziran 2026'ya kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Dusan Vlahovic, sabah saatlerinde de kulübün sağlık tesisleri J Medical'de sağlık kontrolünden geçirilmişti.
Bu arada, Juventus'un Vlahovic'in Portekizli eski yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun numarasını vermesi ve "DV7" etiketiyle duyurması dikkati çekti.
İtalyan basınında, Juventus'un Vlahovic transferinin, İtalya'da ara transfer döneminin en pahalı transferi olduğu belirtildi.
Vlahovic, Fiorentina formasıyla bu sezon Serie A'da ve İtalya Kupası'nda 24 maçta 20 gol atmıştı.
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