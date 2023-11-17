İtalya -Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 9. hafta maçında evinde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:57
İtalya -Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

Luciano Spaletti yönetimindeki İtalya, evinde Blagoja Milevski'nin ekibi Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İtalya, grupta oynadığı son maçta İngiltere deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya ise deplasmanda karşılaştığı Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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