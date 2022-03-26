İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini düşünmek için zaman istedi
İtalya Milli Futbol Takımı'nda, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final turunda Kuzey Makedonya'ya elenmenin etkisi sürüyor. İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, geleceği düşünmek için zaman istedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu İtalya'da kötü hava devam ediyor.
Tarihinde ilk defa üst üste 2. kez Dünya Kupası finallerine gidemeyecek olan "Gök-mavililer"de teknik direktör Mancini, Instagram hesabından içinde bulundukları durumu değerlendiren bir paylaşımda bulundu.
"GELECEK İÇİN ÇALIŞILMALI"
Mancini, "Geçen yaz, milli takımın tarihindeki en güzel işlerden birini yaparak Avrupa'nın zirvesindeydik. Birkaç saat önce en dramatik anlarından birine uyandık. Tam bir coşkudan sinir bozucu hayal kırıklığına geçtik. Gerçekten bunu kabullenmek çok güç, ama yenilgileri kabul etmek de sportif ve insani gelişim yolunun bir parçası. Açıkça anlamak ve düşünmek için biraz zaman ayıralım. Şu an için tek doğru hareket, kafayı kaldırıp gelecek için çalışmak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağı yazıldı.
Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.
İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.
İlgili Haberler
- İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
- Son Avrupa Şampiyonu İtalya, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmenin şokunu yaşıyor
- Kuzey Makedonyalı yetkililerden, İtalya'yı yenen Milli Takıma tebrik mesajları
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha
- Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
- Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu!
- Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
- Bakan Kurum hayat pahalılığının 'nedenini' buldu
- Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
- Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
- Arjantinli oyuncudan veda!
- Resmen açıklandı... Göztepe'de yol ayrımı!
- Galatasaray'da Gomis tepkisi!