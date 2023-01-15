İtalya Serie A'da 10 gollü müthiş maç!

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) kendi evinde konuk ettiği Salernitana'yı 8-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 22:39
İtalya Serie A'da 10 gollü müthiş maç!
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Serie A'nın 18. haftasında Atalanta ile Salernitana karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atalanta 8-2'lik skorla kazandı.

Atalanta, henüz 5. dakikada Jeremie Boga ile öne geçti. Salernitana, 10. dakikada Boulaye Dia'nın golüyle eşitliği sağladı.

Ademola Lookman, 20. dakikada penaltıdan Atalanta'yı yeniden öne geçirdi. Giorgio Scalvini, 23'te farkı 2'ye çıkardı. Teun Koopmeiners penaltıdan faydalanamadıktan sonra 38. dakikada takımının 4. golünü attı. Rasmus Hojlund, 41. dakikada ilk yarının skorunu belirledi: 5-1!

SALERNITANA'NIN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ

Atalanta, ikinci yarıya da golle başladı ve 54'te Lookman 6. golü attı. Salernitana, Hans Nicolussi Caviglia ile 56. dakikada skoru 6-2'ye getirdi.

Ederson, 61'de 7-2, Nadir Zortea 85'te skoru 8-2'ye getirdi.

Bu sonucun ardından Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 34'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Salernitana, 18 puanda kaldı.

Atalanta, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Salernitana ise lider Napoli'yi ağırlayacak.


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