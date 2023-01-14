Serie A'da Napoli, Juventus'u farklı yendi

Serie A'nın 18. haftasında lider Napoli, sahasında en yakın takipçisi olan ve 8'de 8 yaparak kalesinde gol görmeyen Juventus'u 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:07
Serie A'da Napoli, Juventus'u farklı yendi
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi.

Serie A'nın 18. haftasının açılış maçında Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani, 72. dakikada Eljif Elmas attı.

Juventus'un tek golünü 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Napoli, liderliğini sürdürdü. Sekiz maç sonra kaybeden Juventus ise 37 puanda kaldı.


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