İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, kendi sahasında Serhii Rebrov'un ekibi Ukrayna'yı konuk edecek.
İTALYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İTALYA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
İtalya, grupta oynadığı son maçta Makedonya deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Ukrayna ise Polonya'da oynanan maçta İngiltere ile 1-1 berabere kalmıştı.
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