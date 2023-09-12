İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:09
İtalya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, kendi sahasında Serhii Rebrov'un ekibi Ukrayna'yı konuk edecek.

İTALYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İTALYA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Jose Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İtalya, grupta oynadığı son maçta Makedonya deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Ukrayna ise Polonya'da oynanan maçta İngiltere ile 1-1 berabere kalmıştı.


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