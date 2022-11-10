İtalya Voleybol Federasyonu başkanından Egonu'ya ültimatom! 'Burası otel değil'

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:40

Dünya Voleybol Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlayan İtalya Milli Takımı'nın -yıldızı Paola Egonu'nun üçüncülük maçı sonrası bırakma kararı büyük bir şok yaratmıştı. İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İtalya, üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ederek bronz madalyaya uzandı. Paola Egonu müsabaka sonrası menajeriyle bir konuşma gerçekleştirdi. Egonu'nun menajerine İtalya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını ilettiği dikkat çekti. İtalyan isim, "Anlayamazsınız, çok yorucu. Bana 'Neden İtalyansın?' diye bile sordular, bu benim milli takımdaki son maçım olacak" ifadelerini kullandı.

"ARA VERİYORUM ÇÜNKÜ CANIM YANIYOR"

Mücadele sonrasında ise Egonu, "Şimdilik ara vereceğim ama sakatlandım ve iyileşmem gerekiyor. Milli takıma devam edecek miyim? Bunu hala bilmiyorum. Şimdilik ara veriyorum çünkü canım yanıyor. Bir şeyler ters gittiğinde ilk saldırıya uğrayan benim ve bu çok zor. Arayı hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIM İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GİRİP ÇIKACAĞINIZ OTEL DEĞİL"

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi, İtalyan basınına konuştu.

Milliyet'in aktardığına göre Manfredi, Egonu için "Büyük problem yok. Egonu, ocak ayında Mazzanti'yle konuşacak ve çözülmesi gereken düğümler varsa çözülecek. Milli Takım istediğiniz zaman girip çıktığınız bir otel değil. Egonu önemli ama milli takımımız 14 kişi" dedi.

VAKIFBANK'A TRANSFER OLDU

Vakıfbank'ın İtalyan ekibi Imoco'yu CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yenerek şampiyon olmasının ardından Paola Egonu'yu transfer etmişti. Egonu'yu kadrosuna katan Vakıfbank, Isabelle Haak ile yolları ayırdı.