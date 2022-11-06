Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosunda 3 isim eksik
Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının kadrosunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.
Sivasspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:
“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N’Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare."
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