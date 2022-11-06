Trabzonspor'da Maxi Gomez geri dönüyor
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Uruguaylı forvet Maxi Gomez'in Konyaspor karşılaşmasında kadrodaki yerine geri döneceği belirtildi.
Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ndeki kart cezası nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Maxi Gomez, ligde formasına kavuşuyor.
Monaco maçında yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle Avrupa arenasındaki kritik süreçte takımını yalnız bırakan Uruguaylı forvet, Konyaspor karşısında göstereceği performansla kendisini affettirmek istiyor.
Sporx'in haberine göre Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de Gomez'le maça başlayacak. Hafif sakatlığı bulunan Umut Bozok'un ise kulübede olacağı ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacağı öğrenildi. Avcı'nın hücum hattındaki bir diğer kozu da Djaniny Semedo.
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