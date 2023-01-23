İtalya'da 6 gollü çılgın maç!
İtalya'da Juventus ile Atalanta büyük bir heyecana sahne olan maçta 3-3 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda büyük bir heyecana sahne olan maç 3-3 berabere tamamlandı.
Atalanta, karşılaşmanın 5. dakikasında Ademola Lookman ile öne geçti. Juventus, bu gole 25. dakikada Angel Di Maria ile karşılık verdi. Juventus, Arkadiusz Milik'in 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 önde titti.
Atalanta, soyunma odasından adeta golle döndü ve Joakim Maehle ile 46. dakikada durumu 2-2 yaptı. Atalanta, 53. dakikada Ademola Lookman ile bir kez daha öne geçti. Juventus, bu kez 65. dakikada Danilo ile karşılık verdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Juventus ile Atalanta 3-3 berabere kaldı.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 15. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Juventus 23 puana yükseldi. Max Allegri'nin ekibinin geçtiğimiz günlerde 15 puanı silinmişti. Atalanta ise puanını 35 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, sahasında Monza'yı ağırladı. Atalanta, Sampdoria ile karşı karşıya gelecek.
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