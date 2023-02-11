İtalya'da deprem sebebiyle saydı duruşu kararı!

İtalya'da maçlar öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:00
İtalya'da deprem sebebiyle saydı duruşu kararı!
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İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirdi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.


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