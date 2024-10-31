İtalya'da Fiorentina seriye bağladı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 23:37

Güncelleme: 31.10.2024 - 23:37

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, Fiorentina'yı konuk etti. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Robin Gosens kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Fiorentina, puanını 19'a yükseltti. Bu sezon sadece 1 kez kazanan Genoa, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı ve 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Genoa, Parma'ya konuk olacak. Fiorentina ise deplasmanda Torino ile karşılaşacak.