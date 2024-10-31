İtalya'da Fiorentina seriye bağladı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Fiorentina, deplasmanda Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

İtalya'da Fiorentina seriye bağladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 23:37

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, Fiorentina'yı konuk etti. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Robin Gosens kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Fiorentina, puanını 19'a yükseltti. Bu sezon sadece 1 kez kazanan Genoa, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı ve 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Genoa, Parma'ya konuk olacak. Fiorentina ise deplasmanda Torino ile karşılaşacak.


Etiketler: #serie a #İtalya Serie A #Fiorentina #genoa
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