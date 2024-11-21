İtalya'da muhteşem geri dönüş! Fenerbahçe Beko'nun bileği bükülmüyor!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:50

Güncelleme: 21.11.2024 - 00:50

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 11. hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 86-82 yendi.

İtalyan ekibi son çeyreğin sonlarına kadar üstün olmasına rağmen temsilcimiz müthiş bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildi.

Sarı lacivertli takım ligde üst üste 6. zaferini aldı. Bologna ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.