İtalyan basını anlaşmayı duyurdu: Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Teknik direktör arayışında finale yaklaşan Beşiktaş, son olarak Bologna'yı çalıştıran ve İtalya kulübüyle önceki günlerde yollarını ayıran Vincenzo Italiano ile anlaşma yolunda çok önemli bir mesafe katetti.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in son ayrıntıları görüşmek üzere İtalya'ya gittiği ve imzaların yakında atılmasının beklendiği öne sürüldü.

İMZA AN MESELESİ

Sky Sport'un haberine göre; son birkaç gündür sürekli iletişim halinde olan taraflar arasındaki müzakereler, Beşiktaş heyetinin Roma'ya gelmesinin ardından hızlandı.

"Italiano'nun Beşiktaş'a katılmasına bir adım kaldı" başlığıyla verilen haberde, sözleşme konusunda son ayrınlılarını tamamlanmak üzere olduğu ve önümüzdeki saatlerde Italiano ile Beşiktaş arasında mukavele imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; siyah beyazlı kulüp ile Vincenzo Italiano arasındaki anlaşmanın mali detayları da netleşti. Buna göre yıllık 5 milyon Euro ücret alacak olan 48 yaşındaki teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

VINCENZON ITALIANO KİMDİR?

Teknik direktörlüğe Vigontina'da başlayan Vincenzo Italiano, son olarak Bologna'da çalıştı. İtalyan antrenör kariyerinde Fiorentina, Spezia, Trapani ve Arzignano takımlarında da görev yaptı.

Italiano 2024-2025 sezonunda Bologna ile İtalya Kupası'nı kazandı. Başarılı çalıştırıcı, Fiorentina'yı ise iki sezon üst üste UEFA Konferans Ligi finaline çıkardı.