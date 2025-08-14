İtalyan basını duyurdu: Galatasaray, Fransız yıldız için harekete geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 09:42:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Inter forması giyen Fransız yıldız Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'da kaleci ve savunma için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündemde olan Inter forması giyen Fransız yıldız Benjamin Pavard için harekete geçtiği iddia edildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Fransız savunma oyuncusunu 15-20 milyon Euro arasında bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

