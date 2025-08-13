Cenk Ergün'den transfer açıklaması: 'Galatasaray'a kaleci önermiştim'

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında bir proje için çalışmalar yaptığını söyleyen Ergün, "Akademik çalışmalarım devam ediyor. Yurt dışında bir proje olacak. Ama ne ile ilgili olduğunu şu anda açıklamak istemiyorum. Kulüp ile ilgili değil, daha büyük organizasyon olacak" dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMASI OLACAK"

Galatasaray'ın lige başlangıç performansı ile ilgili sözlerine başlayan Ergün "Galatasaray eksiklerine rağmen çok şaşalı bir giriş yaptı. Antep her ne olursa olsun önemli takımlardan biridir. Galatasaray'ın ön eleme maçları da yok ve direkt olarak başladı lige. Galatasaray çok kuvvetli. Birkaç transfer çalışması daha olacak bildiğimiz kadarıyla" diye konuştu.

Mauro Icardi'nin durumunu değerlendiren Ergün, "O kadar özel bir oyuncu ki Icardi, artık saha içerisindeki hissiyatini futbola güzel yansıtabilen futbolculardan. Onun doğal bir yeteneği var. Bu sene son senesi. Yeni bir sözleşme konusu gündeme geldi mi bilmiyorum. Büyük yetenek, burada bambaşka seviyeye geldi. Bir anda son birkaç senedir binlerce çocuğun Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük faktör oldu. Buradaki işler kötüye dönmediği sürece buradan ayrılması bana da zor geliyor. Galatasaray'da futbolu bırakacağına inanıyorum" dedi.

EDERSON VE KALECİ TRANSFERİ

Victor Osimhen ile ilgili sözlerine devam eden Ergün, "Bütün bu olasılıklar bu transferleri gerçekleştiriyor. Osimhen burada kariyerini tamamlayacak yaşta değil. Bu işler nereye gider bunun hakkında bir şey söyleyemem. Ama beklentiler içerisinde yapılmış bir transfer. Bunu göreceğiz, işler nereye varacak. Victor Osimhen'le ilgili bir anım, ilk uçağa binme anı diyebilirim. Onu Napoli'den ilk kiralık olarak aldığımız İtalya'da işlerimiz bitene kadar havalimanı kapandı. Türkiye ayakta, sürekli telefon geliyor... Bu uçak niye kalkmadı, herkes havalimanına gelmiş... Özel izin aldık kapalı havalimanından, iş uzadı, ondan sonra geldik.. İlk röportaj, izdiham... Aklıma gelen buydu Osimhen'le ilgili anım. Özünde düzgün, doğru, çok çalışkan bir oyuncu. Umuyorum onun da kariyeri istediği gibi gelişir" ifadelerini kullandı.

Ederson için çok ciddi bir çalışma olduğunu söyleyen Ergün, "Ederson adı çok geçiyor. Ciddi bir çalışma olduğunu görüyorum. Başka alternatifler de olabilir. Mutlak surette Galatasaray onları da düşünmüştür. Kevin Mier benim de radarımdaydı. Ayrıldığım gün öneride bulunmuştum. 13 Eylül transfer bitmiş, 14 Eylül lütfen kaleci arayışına başlayın demiştim. Galatasaray alacağı kaleciyi online olarak, izleyerek alacak. Bu sene hiçbir girişim yapılmadı. Lig başladı, Galatasaray hala onu mu alacak, bunu mu alacak... Osimhen'e 75 milyon Euro'ya harcayan bir takım, kaleci transferini hemen bitirmesi gerekiyordu. Kevin Mier'in olabileceğini düşünüyorum. Ederson konusunu kolay olacağına inanmıyorum. Zor bir süreç. Galatasaray sermaye artırımı da yaptı. Çok ciddi bonservis ve maaş yükü de var. Bir kaleci ve bir stoper daha kaldırabilir mi bilmiyorum. Bu işin finansal kısmı ne durumda bilmiyorum. Çünkü giden oyuncu da yok. Artıyla mı gidecek, ne kadar eksiyle gidecekler bilmiyoruz" dedi.

GARDI'NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Monaco'da oynayan Wilfried Singo transferini değerlendiren Ergün, "Oyuncuyu tanıyorum, 40 milyon Euro beklentisi var Monaco'nun. Pazarlıkla bu iş nereye varır bilmiyorum. Önemli bir oyuncu. Bunun ekonomisi görmek lazım. Afrika Uluslar Kupası var. Alınan oyuncuların oraya gidişleri de değerlendirilmeli. Ama ben de oyuncunun Galatasaray'ın ilk sırasında olduğunu biliyorum" diye konuştu.

George Gardi'nin, "Benim amacım Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nin son aşamalarında sürekli rekabet eden Avrupa’nın elit kulüpleri seviyesine çıkarmak" ile ilgili sözlerine değinen Ergün, "Böyle bir açıklaması varsa Galatasaray Başkanı kulağından tutup tavana asması gerekir. Galatasaray ne mottoyla kurulmuş 1905'te. Bir renk ve bir marka altında bir araya gelip, Türk olmayan takımları yenmek için kurulmuş bir takımdır" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU

Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ergün, "Çok fazla bilgi var. Onunla da konuşmadım. Kerem, Türkiye'de çok önemli bir oyuncu. Kendi kararını verebilecek bir kapasitede" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışı için çok geç kalındığını ifade eden Ergün, "Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından çok geç kalındı. Yönetim başka işlerle meşgul olmuş olabilir. Öngörü yapmamış olabilirler, yaptılarsa da bize yansımadı" dedi.

Sarı-kırmızılı takım, Barış Alper Yılmaz'ı satması durumunda anlaşma gereği bonservis bedelinin yüzde 20'sini Ankara Keçiörengücü'ne ödeyecek.

"LİNÇ KAMPANYASI YAPILDI"

Galatasaray'dan ayrıldığı için çok kırgın olduğunu söyleyen Ergün, "Ayrılıklar, kırgın olmasa gerçekleşebilir mi? Benim büyük kırgınlıklarım var. Sosyal medyada büyük bir linç kampanyası yapıldı. Ben, eşim, ailem ve çocuğum bunu hak etmedi. Çok çirkin olaylar yapıldı. Bunlar amaçlı yapıldı. Ben Bursa'dan 11 yaşındayken kalktım Galatasaray'a geldim, o kapıdan içeri girdim. Galatasaray benim için her şey. Galatasaray'da son 20 senede kaç tane istifa söyleyebilirsin? Söyleyemezsin Ben kendim istifa ettim. Bunları yapanlara kimse ses çıkartmıyorsa... Kimse bana Galatasaraylılığı anlatamaz. Ama bana yakışan sessiz sedasız çıkmak. Hala Galatasaraylıyım. Benim amacım Türk sporunun ilerlemesi" diyerek sözlerini tamamladı.