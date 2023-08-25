İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Marco Verratti teklifi...
Galatasaray'da orta saha arayışları son hızıyla devam ediyor. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Marco Verratti için Paris Saint Germain'e yaptığı teklifi duyurdu.
Bu sezon yaptığı transferler ile Avrupa basının gündeminde olan Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; sarı kırmızılılar Verratti'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürüyor. Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Haber detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından pay da önerildiği ileri sürüldü.
Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Verratti, geçen sezon 38 maçta forma giydiği Paris temsilcisinde 1 asist yaparken gol atamadı.
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