İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

1.02.2026 15:06:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A ekibi Juventus'un milli futbolcu Kenan Yıldız ile 4,5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yürütüyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus ile milli futbolcu Kenan Yıldız yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp, genç yıldızla 4,5 yıllık kontrat için el sıkıştı. Yeni anlaşma kapsamında Kenan Yıldız'ın yıllık maaşının 6 milyon Euro olacağı belirtildi. 

PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon İtalyan ekibiyle 30 maça çıktı, 9 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

