Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız ve Youssef En-Nesyri açıklaması!

25.01.2026 23:27:00
Cumhuriyet Spor
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 3-0 kazandıkları Napoli maçının ardından görüşlerini aktardı. İtalyan teknik direktör Spalletti, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın performansı ve Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin transferi hakkında konuştu.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli'yi 3-0 yendikleri maçın ardından Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'den transferi gerçekleşmeyen Youssef En-Nesyri için açıklamalarda bulundu.

Maçta performansı ve attığı golle öne çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden İtalyan teknik direktör, "Kenan Yıldız bir uzaylı. İnan bana dostum. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin; ama değil. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı" ifadelerini kullandı.

EN-NESYRI İÇİN AÇIKLAMA

Youssef En-Nesyri için açıklama yapan Spalletti, "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor! Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor" açıklamasını yaptı.

Forvet transferi için Napoli'den Rasmus Hojlund'u örnek gösteren Spalletti, "Jonathan David birinci sınıf bir forvet ama Rasmus Hojlund gibi birine ihtiyacımız var" dedi.

