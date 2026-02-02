Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız oyuna devam edemedi: Juventus farklı kazandı!

Kenan Yıldız oyuna devam edemedi: Juventus farklı kazandı!

2.02.2026 09:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız oyuna devam edemedi: Juventus farklı kazandı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Parma'yı 4-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Parma ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele Juventus'un 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

Juventus'un gollerini 15. ve 54. dakikada Bremer, 37. dakikada Weston McKennie ve 64. dakikada Jonathan David kaydetti.

Parma'nın tek golü 51. dakikada Andrea Cambiaso'nun ters vuruşu sonrası geldi.

KENAN YILDIZ OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı olarak oyundan çıkmak istediğini söyledi ve ikinci yarıda görev yapmadı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 45'e yükseltti. Parma 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da gelecek hafta Parma, Bologna'ya konuk olacak. Juventus, Lazio'yu ağırlayacak.

SPALLETTI'DEN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız ilk yarı bitiminde biraz ağrı hissetti, ancak doktorlar endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Perşembe günü İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı oynamasının zor olacağını düşünsem de, onu en kısa sürede geri döndürmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #serie a #juventus #parma #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Juventus ile eşleşmiş olması...'
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Juventus ile eşleşmiş olması...' Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirirken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Juventus'u yorumladı.
NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı!
NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026 All-Star organizasyonunda forma giyecek oyuncular duyuruldu. Houston Rockets'ta ter döken milli oyuncu Alperen Şengün NBA All-Star kadrosuna dahil edilmedi.
Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı: 'Galatasaray yönetimine rağmen...'
Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı: 'Galatasaray yönetimine rağmen...' Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.