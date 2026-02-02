Kenan Yıldız oyuna devam edemedi: Juventus farklı kazandı!

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Parma ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadele Juventus'un 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

Juventus'un gollerini 15. ve 54. dakikada Bremer, 37. dakikada Weston McKennie ve 64. dakikada Jonathan David kaydetti.

Parma'nın tek golü 51. dakikada Andrea Cambiaso'nun ters vuruşu sonrası geldi.

KENAN YILDIZ OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı olarak oyundan çıkmak istediğini söyledi ve ikinci yarıda görev yapmadı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 45'e yükseltti. Parma 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da gelecek hafta Parma, Bologna'ya konuk olacak. Juventus, Lazio'yu ağırlayacak.

SPALLETTI'DEN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız ilk yarı bitiminde biraz ağrı hissetti, ancak doktorlar endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Perşembe günü İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı oynamasının zor olacağını düşünsem de, onu en kısa sürede geri döndürmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.