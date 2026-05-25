İtalyan basını isim vererek duyurdu: Paolo Maldini'den Hakan Safi'ye teknik direktör önerisi

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim öncesinde iki başkan adayının da çalışmaları devam ediyor.

Futbolu bıraktıktan sonra İtalyan devi Milan'da gelişim direktörü ve teknik heyet sorumlusu olarak görev alan Paolo Maldini ile Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi bir araya geldi.

MALDINI'DEN ÖNERİ

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre; Maldini, sarı-lacivertlilerde görev alması halinde teknik direktörünü belirledi.

Paolo Maldini, Hakan Safi'ye Stefano Pioli ismini önerdi.

İTALYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Maldini ve Pioli, daha önce Milan'da birlikte görev almışlardı. Milan, o dönemde Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

60 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Fiorentina'yı çalıştırdı.