Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri: 'Bu son gelişim, bir daha gelmem'

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin düzenlediği "Başkan Adayları ile Sohbetler" programına katıldı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Yıldırım, "Bütün takımdaki oyuncuların kendi bölgelerinde oynayan oyunculardan olmasına dikkat edeceğiz" dedi.

"6 OYUNCUYLA ANA İSKELETİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Transferde öncelikle 2 tane santrfor alacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, "Önce iki tane santrfor alacağız. Ondan sonra 4 oyuncu daha alacağız ve böylece 6 oyuncuyla ana iskeleti tamamlamış olacağız. Sonra duracağız, bakacağız. Ne zamana kadar? 20 Haziran'dan yani sezonu herhalde 20-25'inde açarlar, o açılışa kadar bu oyuncuların hepsi gelmiş olacak. Ondan sonra ihtiyaç varsa, gidene göre pozisyonu yeniden elden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN HESAPLARI İNCELETECEĞİM"

Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran dönemlerini ibra edeceğini aktaran Aziz Yıldırım seçilmesi halinde mali inceleme başlatacağını aktardı. Yıldırım, incelemeye kendi dönemini de dahil edeceğini vurguladı.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben ibra edeceğim ama seçilir de yönetime gelirsek, bütün hesapları yani 2018 Aziz Yıldırım hesapları dahil olmak üzere inceleteceğim. 3 dönemi de kamuoyuna ve sizlere sunacağım. Eğer orada herhangi bir olay varsa, onunla ilgili kanuni işlemleri de yapacağım. Bunu herkes bilsin ama ibra edeceğim.

İbra etmemek kulüpte yeni bir yol açar. Bu tehlikeli. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler. 2 sene bekledik. 2 sene sonra ortadan kalktı kanun gereği. O arada da hacizler geldi. Bana gelmedi, Önder beylere bazı arkadaşlara hacizler geldi. Arabalarına, evlerin üzerine icra haciz kondu. Bunun olmaması lazım.

Kural var. Tüzükte yazıyor. Yüzde 10'ı aşamaz veya belli şeyleri geçemez diye. Onların sağlanması lazım."

"BU SON GELİŞİM, BİR DAHA GELMEM!"

Bir daha Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını söyleyen Aziz Yıldırım şöyle konuştu:

"Kan akıyor... Bu kanı durdurmamız lazım! Bakın, bu son gelişim. Bir daha gelmem, bunu bilin. Çünkü ihtiyacım yok Fenerbahçe başkanlığına.

Artık belli bir yaşa, belli pozisyona gelmiş bir insanım. Bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum.

Sırf Fenerbahçeli çocuklar mutlu olsun diye bu yola girdim."

"TFF VE MHK İLE KAVGA ETMEYE GELMİYORUZ"

Başkan seçilmesi halinde TFF ve MHK'ye karşı barışçıl bir tutum sergileyeceğini aktaran Aziz Yıldırım, "Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe mutlu olursa Türkiye de mutlu olacaktır. İyi bir takım kuracağız. TFF ve MHK ile kavga etmeye gelmiyoruz, barışçıl geliyoruz. Adalet istiyoruz. Bunlar olmazsa gereğini yaparız" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI ŞART"

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının şart olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe yapılan küçük hatalarla şampiyon olamadı. Bu camianın şampiyon olması şart. 20-30 sene sonra bu düzen devam ederse Fenerbahçeli çocuklar çok az olacak" ifadelerini kullandı.