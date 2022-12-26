İtalyan basını yazdı: Inter'li futbolcu Edin Dzeko'ya Süper Lig kancası

26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:44

Galatasaray ligde liderliği elde ederken transfer haberlerinin merkezinde olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların Inter'de oynayan Boşnak forvet Edin Dzeko'ya transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

INTER UZATMAK İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, kontratı sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Inter'in, yıllık 5 milyon Euro ile takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Dzeko'nun maaşında indirime giderek sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Öte yandan sarı-kırmızılıların da golcü isme Inter'de kazandığı maaşa yakın bir teklif yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'ın Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Dzeko'yu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Roma'dan Inter'e 2021 yılında imza atan Dzeko, Milano temsilcisinde bu sezon 21 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.