İtalyan basınından dikkat çeken Semih Kılıçsoy yorumu: 'Bu kadroda yükselmek istiyorsa...'

Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya Kupası 2. tur maçında Serie B takımı Frosinone'yi konuk etti. Unipol Domus Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Napoli'nin rakibi oldu.

Cagliari'ye turu getiren golleri 2. dakiakda penaltıdan Gianluca Gaetano, 67. dakikada Gennaro Borrelli, 80. dakikada Mattia Felici ve 85. dakikada Nicolo Cavuoti attı. Frosinone'nin tek golü ise 36. dakikada Edoardo Vergani'den geldi.

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma şansı verirken, Türk futbolcu devre arasından oyundan alındı ve yerini Mattia Felici'ye bıraktı.

21. dakikada kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonda önemli bir fırsatı kaçıran Semih, 26. dakikada ise şık bir çalımın ardından Gaetano'ya verdiği pası, bu futbolcu müsait durumdayken değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy için İtalyan basınında yapılan yorumlarda, Türk forvetin kendisine verile şansı iyi kullanamadığı ileri sürüldü ve şu değerlendirmeler yapıldı:

Tuttomercatoweb: "Pisacane ilk dakikada ona kritik bir şans verdi, ancak bunu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda farkı ikiye katlayabilecek bir şutu isabetsiz buldu."

Tutto Cagliari: "Kritik bir fırsattı ama bunu tam olarak değerlendiremedi. Bariz bir fırsatı kaçırdı ve İtalyan liginin temposuna alışması gerekiyor gibiydi."

La Nuova: "Genç Türk santrforun iyi bir azim ve iyi bir top kontrolü var. Ceza sahasına yaptığı orta daha fazla şans hak ediyordu."

Cagliaripad: "20. dakikada Gaetano ona harika bir pas attı ama o bunu boşa harcadı. 26'de harika bir çalımla pasını verdi ama Gaetano pozisyonu boşa harcadı. Devre arasında oyundan çıkan Kılıçsoy'un daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü hücumdaki rekabet zorlu."

Centotrentuno: "Onu ilk 11'de görmek için büyük bir beklenti vardı ve Türk oyuncu birkaç fırsatı tepti. Rog ve Gaetano'nun boşa harcadığı pozisyon gibi bazı parlak anlar gösterdi ancak aynı zamanda topu savunmakta zorlandı ve Gaetano'nun mükemmel pasıyla boşa giden büyük bir gol şansı yakaladı. Bu kadroda yükselmek istiyorsa daha fazlasını verebilir ve vermeli"

Calciomercato: "Farkı ikiye katlama şansını kaçırdı ama genel olarak topla oynama ve kontra ataklarda mükemmel bir iş çıkardı."