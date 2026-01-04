Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması!

4.01.2026 23:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki oyuncu Davide Frattesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Davide Frattesi ile ilgili konuştu.

İtalyan ekibinde bu sezon az süre aldığı için hakkında ayrılık haberleri çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için önce Fenerbahçe, ardından Galatasaray iddiaları gündeme geldi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor ile Süper Kupa'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada, İtalyan orta saha için girişimleri olmadığını söyledi.

Image

Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular" dedi.

INTER'DEN TRANSFER MESAJI

Inter Başkanı Marotta da Frattesi hakkında konuştu. Marotta, "Stratejimiz; bir oyuncu ayrılmak isterse, konuşmak ve durumu değerlendirmektir. Frattesi, şu anda bu durumda değil; ayrılmak istemiyor ve herhangi bir kulüpten resmi teklif almadı. Ancak görüşmelere açığız" diye konuştu.

26 yaşındaki İtalyan orta saha Frattesi, bu sezon Inter'de 15 maçta 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #inter #transfer

İlgili Haberler

Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!
Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.
Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'İkinci yarıda işi çözdük'
Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'İkinci yarıda işi çözdük' Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üçüncü çeyrekte işler değişti'
Dusan Alimpijevic'ten mağlubiyet açıklaması: 'Üçüncü çeyrekte işler değişti' Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 101-87 mağlup olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın ardından görüşlerini açıkladı.