Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı!

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı!

4.01.2026 23:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı!

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ile Melih Mahmutoğlu maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, ligdeki Beşiktaş GAİN galibiyetini değerlendirdi.

Mücadelede 11 sayı kaydeden Tarık Biberovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın 13'te 13 yapmasının takdir edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar savunmadan hücuma kadar çok iyi performans gösterdik. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Çok yoğun bir tempo var. Hem Avrupa hem de Türkiye'de çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Kim olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.

"BU YOĞUNLUKTA BURADA KAZANMAK..."

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu da Beşiktaş'ı tebrik ederken şunları söyledi:

"Beşiktaş bizimle oynayana kadar namağluptu. Geçen sene de finali onlara karşı oynamıştık. Bu atmosferde oynamak güzel. Bazı tatsız olaylar olabilir ama bunları kötü görmüyoruz, önemli olan kimseye zarar gelmemesiydi. Yoğun bir tempomuz var. Önce Olympiakos maçımız var, ardından Dubai'ye gideceğiz. Bu yoğunlukta burada kazanmak çok değerliydi. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ay zorlu maçlarımız var, inşallah kazanarak devam ederiz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Melih Mahmutoğlu #Tarık Biberovic

İlgili Haberler

Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!
Namağlup Porto'ya deplasmanda tek gol yetti! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Santa Clara'yı 1-0 mağlup etti.
Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'İkinci yarıda işi çözdük'
Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'İkinci yarıda işi çözdük' Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması!
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Inter Başkanı'ndan Davide Frattesi açıklaması! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in başkanı Giuseppe Marotta, transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki oyuncu Davide Frattesi hakkında açıklamalarda bulundu.