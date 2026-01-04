Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, ligdeki Beşiktaş GAİN galibiyetini değerlendirdi.

Mücadelede 11 sayı kaydeden Tarık Biberovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın 13'te 13 yapmasının takdir edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar savunmadan hücuma kadar çok iyi performans gösterdik. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Çok yoğun bir tempo var. Hem Avrupa hem de Türkiye'de çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Kim olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Sakatlanmadan iki kupaya doğru gideceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.

"BU YOĞUNLUKTA BURADA KAZANMAK..."

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu da Beşiktaş'ı tebrik ederken şunları söyledi:

"Beşiktaş bizimle oynayana kadar namağluptu. Geçen sene de finali onlara karşı oynamıştık. Bu atmosferde oynamak güzel. Bazı tatsız olaylar olabilir ama bunları kötü görmüyoruz, önemli olan kimseye zarar gelmemesiydi. Yoğun bir tempomuz var. Önce Olympiakos maçımız var, ardından Dubai'ye gideceğiz. Bu yoğunlukta burada kazanmak çok değerliydi. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ay zorlu maçlarımız var, inşallah kazanarak devam ederiz."