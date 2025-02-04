İtalyan devi Milan, Joao Felix'i resmen açıkladı
İtalyan devi Milan, Chelsea'den Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Chelsea forması giyen Joao Felix'in yeni durağı Milan oldu. Felix, Milan'a imza attı.
Milan, Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. İtalyan ekibi, Felix'in kulüpte 79 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
25 yaşındaki oyuncu, Chelsea'de bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Joao Felix #milan #transfer #chelsea
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