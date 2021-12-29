İtalyan devi Napoli'nin hedefi Kim Min-Jae!
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncu Kim Min-Jae'nin İtalyan devi Napoli'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.
Napoli, savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bir süredir takip ettiği Min-Jae'yi listesinde üst sıralara yazdı.
Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi beklenen Napoli, transferin ekonomik şartlarını öğrenecek.
Napoli savunmasının belkemiği olarak görülen Kalidou Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Kostas Manolas'ın da satışıyla birlikte Napoli, ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Koreli milli stoper, çubuklu formayla 23 resmi maçta foram giydi.
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